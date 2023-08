Überraschungskandidat in Straßwalchen: Merkatz-Schwiegersohn geht in die Politik

Mit Marcus Halbig folgt ein Quereinsteiger der Langzeitpolitikerin Liselotte Winklhofer (LIS) in Straßwalchen nach. Jahrelang war er als Straßenkünstler und Clown erfolgreich.

Am Sonntag stellte die Liste Straßwalchen (LIS) ihren neuen Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl im März 2024 vor und sorgte dabei für eine Überraschung. Der Nachfolger von Vizebürgermeisterin Liselotte Winklhofer ist Marcus Halbig, ein politischer Quereinsteiger. Der gebürtige Münchner (55) war jahrelang als Straßenkünstler und Clown aktiv und betrieb einen Onlinehandel für Künstlerbedarf. Er lebt seit 25 Jahren in Straßwalchen und ist in der Gemeinde auch dank seines berühmten Schwiegervaters bekannt. Es ist der 2022 verstorbene Schauspieler Karl Merkatz.

Mit Winklhofer verlässt eine politische Institution die Bühne. Die 68-Jährige verabschiedet sich nach 40 Jahren Lokalpolitik in den Ruhestand. Über ihren Nachfolger sagt sie: "Ich freue mich sehr, dass Marcus Halbig jetzt weitermacht. Damit sind nun Jüngere am Ruder." Dieser begründet sein politisches Engagement so: "Ich will etwas für den Ort tun, schauen, dass es den Leuten gut geht." Nach dem Verkauf seines Unternehmens 2021 habe er dafür Zeit. Die LIS als unabhängige Wählergruppe sei der richtige Rahmen dafür. Einen Bürgermeisterkandidaten werde man nicht stellen.