Ukraine - Flachgauer Ex-Bezirkshauptmann Reinhold Mayer ist Flüchtlingskoordinator

Der einstige Bezirkshauptmann des Flachgaus, Reinhold Mayer, ist im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise zum Flüchtlingskoordinator des Landes Salzburg bestellt worden.

Mayer war von 1998 bis 2020 Leiter der Bezirksbehörde des Flachgaus. Am Mittwoch präsentierte ihn Landeshauptmann Wilfried Haslauer in seiner neuen Funktion.

Derzeit dürften sich rund 2500 Kriegsvertriebene aus der Ukraine im Land Salzburg aufhalten. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder.

Für die Mädchen und Buben geht es im Rahmen einer Grundversorgung auch um deren Bildung. Zu Wochenbeginn befanden sich mehr als 270 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Salzburgs Schulen: 112 in der Volksschule, 76 in Mittelschulen, 72 in AHS, 6 in BHS und 5 in Polytechnischen Schulen - täglich kommen etwa 20 dazu.

Die Landesregierung nimmt für den Ausbau der Schulsozialarbeit zusätzlich 200.000 Euro in die Hand.

