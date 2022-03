Ukraine-Hilfe nimmt Fahrt auf

Eine von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) initiierte Arbeitsgruppe geht von der Annahme aus, dass in den nächsten Wochen etwa 5000 ukrainische Flüchtlinge ins Land kommen. Dauern die Kampfhandlungen an und komme es zu einem Regimewechsel in der Ukraine, würden die Flüchtlingsströme wohl weit erheblicher ausfallen, so Haslauer.

SN/sw/privat Die Hilfsbereitschaft ist groß. Flüchtlingspfarrer Alois Dürlinger regt an, dabei Herz und Verstand zusammenzuhalten.