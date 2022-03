Ukraine-Krise: Heizkraftwerk in der Stadt Salzburg wird nun mit Öl befeuert

Der russische Krieg hat konkrete Auswirkungen auf Salzburg. Um Gas zu sparen läuft das Heizkraftwerk Nord nun mit 100 Tonnen Schweröl täglich. Ein Umstand, der vor allem grünen Politikern schwer zu schaffen macht.

Die Fernwärmekunden merken nichts von all dem, was im Hintergrund in den vergangenen Wochen passiert ist, seit der russische Präsident befohlen hat, die Ukraine großflächig anzugreifen. Die Fernwärme in den Heizkraftwerken Nord und Mitte der Salzburg AG wird üblicherweise mittels Erdgas produziert - und dabei fließt auch sehr viel russisches Gas.

Mit 26. Februar, also kurz nach Kriegsbeginn, hat die Salzburg AG das Heizkraftwerk Nord aber umgestellt. Nun wird das Werk auf dem Areal zwischen dem Alterbach und ...