Ukraine: Land Salzburg stellt sich darauf ein, dass Flüchtlinge länger bleiben

Wie sich die Lage in der Ukraine weiter entwickelt bleibt weiter schwierig abzuschätzen. Einen aktuellen Bericht bekam Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Freitag vom ukrainischen Botschafter.

Die ukrainische Armee sei weiter motiviert, der Botschafter ging davon aus, dass diese den Widerstand noch eine "erhebliche Zeit" aufrecht erhalten könne.

In Salzburg macht man sich weiter für die Ankunft einer größeren Zahl von Flüchtlingen bereit. In Österreich rechnet man derzeit mit bis zu 75.000 Flüchtlingen, das würden für Salzburg 5000 Flüchtlinge bedeuten. In Salzburg werde man in der kommenden Woche in einem ersten Schritt 500 Quartiere bereit haben. Das seien zur Hälfte Plätze in institutionellen Quartieren, zur Hälfte Privatquartiere, sagt LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne). Zusätzlich werde man im Messezentrum in der Halle 4 ein Ankunftszentrum aufbauen, von wo aus die Flüchtlinge auf die Quartiere verteilt werden.

Dieses Mal könnten andere Herausforderungen auf Salzburg zukommen, weil in erster Linie viele Frauen mit kleinen Kindern erwartet werden. Deshalb kümmere man sich nun auch darauf ein, das die geflüchteten Personen Bedarf an Kinderbetreuung haben. In Mittersill seien etwa bereits zwei Kinder aus der Ukraine im Kindergarten aufgenommen worden, sagt die zuständige Landesrätin Andrea Klambauer (Neos).

Vorerst sei noch nicht abzusehen, wie lange die Flüchtlinge in Österreich bleiben würden, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Das hänge auch vom weiteren Kriegsverlauf ab. Man sei aber bereits jetzt in Abstimmung mit dem AMS und habe auch vor, Screenings der Fähigkeiten der Flüchtlinge vorzubereiten, sagt Heinrich Schellhorn. "Wir brauchen dringend Arbeitskräfte in Salzburg, deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, welche Qualifikationen die Menschen haben, die hier bleiben wollen."