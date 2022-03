Ukraine - Rotkreuz-Quartier in Tamsweg wird wieder zur Unterkunft für Geflüchtete

Im März 2020, also zu Beginn der Corona-Pandemie, wandelte das Rote Kreuz Salzburg sein Asylquartier in Tamsweg in ein Quarantänequartier für Coronainfizierte um. Nun wurden die beiden Häuser rückgewidmet und stehen ab dem kommenden Montag wieder als Quartier für geflüchtete Menschen zur Verfügung.

SN/rotes kreuz salzburg Asylquartier in Tamsweg: Manfred Goritschnig (Bezirksgeschäftsführer Lungau), Anton Schilcher (Bezirksrettungskommandant Lungau), Georg Gappmayer (Bürgermeister von Tamsweg) und Martin Huber (Leiter der Migration im Roten Kreuz Salzburg)