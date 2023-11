Umbruch bei den Kuchler Grünen

Die grüne Ortsgruppe in Kuchl muss sich neu aufstellen - und hätte fast noch Konkurrenz aus den eigenen Reihen bekommen.

Bei der Wahl 2014 schafften die Grünen in Kuchl aus dem Stand sechs Mandate und Spitzenkandidat Gernot Himmelfreundpointner wurde Vizebürgermeister (im Bild l. bei der Siegesfeier 2014 mit den damaligen Kandidaten Fritz Lippitsch, Vera Steinacher, Markus Ramsauer und Birgit Wagner (v. l.))

Der Auftakt der Grünen in Kuchl war fulminant: Bei den Gemeinderatswahlen 2014 wurde die damals neu gegründete Ortsgruppe mit 22,6 Prozent und sechs Mandaten zweitstärkste Partei im Ort hinter der ÖVP und luchste der SPÖ sogar das Amt des Zweiten Vizebürgermeisters ab. Danach erlitten sie das Schicksal ihrer Quasi-Vorgänger von der UL-LK (Unabhängige Liste Lebenswertes Kuchl) - diese schrumpfte nach starkem Start 1989 (sieben Mandate, ein Vizebürgermeisterposten) im Lauf der Zeit auf zuletzt drei Mandate, bis sie sich 2014 auflöste.

Auch die Grünen stehen seit der Wahl 2019 bei drei Mandaten. Der frühere Vizebürgermeister Gernot Himmelfreundpointer ist 2022 sogar aus der Partei ausgetreten. "Da stimmte einfach vieles inhaltlich nicht mehr überein für mich", erklärt er im TN-Gespräch. "Auch die Art, wie man mit kritischen Stimmen und anderen Meinungen umgeht, da konnte ich nicht mehr mit."Gemeinsam mit den anderen Mandataren Markus Seiwald und Vera Steinacher hatte er für vergangene Woche ursprünglich einen Diskussionsabend geplant, den manche als Startschuss einer neuen unabhängigen Liste interpretierten. Nachdem Vera Steinacher aber wieder absprang, verwarf man den Plan.

",Bei den Grünen ist die Luft raus', das stimmt einfach nicht"

"Ich wollte für Grün antreten, ich wollte nichts Alternativ-Unabhängiges, das habe ich immer klar kommuniziert", sagt sie. Sie will als derzeit einzige der drei Mandatare nach der Wahl 2024 weitermachen - und das nach wie vor als Grüne. "Diese Erzählung: ,Bei den Grünen ist die Luft raus', das stimmt so nicht."

Sie wirft Himmelfreundpointner vor, zu wenig aktiv gewesen zu sein, nach außen wie nach innen: "Wir haben uns seit der letzten Wahl fast nie getroffen außerhalb der Sitzungen. Er war der Leiter, aber ich war diejenige, über die alles gelaufen ist, die uns bei Treffen der Grünen vertreten hat, die sich selbst Infos von der Gemeinde holen musste." Diese Woche haben dann (nach Redaktionsschluss) die Grünen (mit Steinacher) zu einem "Mach mit"-Abend eingeladen, um vor der Wahl neue Helfer zu gewinnen.

Himmelfreundpointner wiederum bestreitet, dass es bei der ursprünglich geplanten Veranstaltung um eine neue Liste gegangen sei: "Wir wollten einfach mit Leuten in Kuchl, die alternativer denken, diskutieren, was ist ihnen wichtig, wo sehen sie sich politisch, wo soll's hingehen." Er zeigt sich "zutiefst verwundert" über die Tatsache, "dass die Grünen in Kuchl etwas auf die Füße stellen, ohne mit mir drüber zu reden. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich tätig bin. Wenn es ein Problem gibt, rede ich drüber, auch wenn's unangenehm ist."