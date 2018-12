Umbruch vor der Wahl und ein "Geheimnis"

Im Lungau muss die SPÖ auf einen weiteren Ortschef verzichten und Ex-Bezirksparteichef Gerd Brand will weiter in seiner Gemeinde mitmischen.

Bis 14. Jänner haben die Parteien Zeit, ihre Kandidatenlisten für die Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen am 10. März einzureichen.

Im Lungau wurde nun bekannt, dass die SPÖ auf einen weiteren amtierenden Bürgermeister verzichten muss: Bgm. Ernst Josef ("Sepp") Kandler tritt in Muhr 2019 nicht mehr an. "Ich hab' lang überlegt und mich persönlich entschieden, nach zehn Jahren als Bürgermeister keine operative Funktion in der Gemeindepolitik mehr zu erfüllen." Aber "wenn erforderlich und erwünscht" stehe er mit Rat und Tat zur Seite, sagt der 58-jährige.