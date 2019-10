Zustimmung der Landespartei zur Umfahrung in Schüttdorf sorgt für Ärger.

Am Mittwoch segnete die Landesregierung mit Zustimmung des Grünen LH-Stv. Heinrich Schellhorn den Bau der Umfahrung Schüttdorf ab. Die Grüne Bürgerliste Zell am See (GRÜBL) beschloss deshalb am Donnerstag bei einer Sitzung, ihre Mitgliedschaft bei den Grünen ruhend zu stellen.

