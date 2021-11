Umfrage im Landesdienst: Klare Mehrheit gegen Großraumbüros

Die "offene Bürowelt" im geplanten Landesdienstleistungszentrum stößt auf Ablehnung: Nicht einmal jeder Zehnte kann sich vorstellen, in einem Großraumbüro zu arbeiten. Mehr als 80 Prozent der Landesbediensteten sprechen sich für Einzelbüros aus.

Die Mitarbeiter im Landesdienst haben eine klare Haltung zu Großraumbüros: Die Mehrheit lehnt sie entschieden ab. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Personalvertretung zum neuen Landesdienstleistungszentrum (LDZ).

Weniger als acht Prozent können sich demnach vorstellen, in der dort geplanten "offenen Bürowelt" zu arbeiten. Dagegen sprechen sich 82 Prozent für Einzelbüros aus. 68 Prozent können sich auch ein Zweier-Büro vorstellen. Ein Vierer-Büro wäre nur für elf Prozent wünschenswert. Neun von zehn Befragten wünschen sich eine ruhige Arbeitsumgebung.

Von den mehr als 1200 Mitarbeitern, die von der Übersiedlung in das LDZ beim Bahnhof betroffen sein werden, füllten 73 Prozent die Fragebögen vollständig aus. Diese hohe Beteiligung zeige klar, wie wichtig die Büro-Frage für die Mitarbeiter sei, sagt Personalvertreter Bernd Gollackner (FCG). Und sein Kollege Josef Sailer (FSG) betont: "Die Ablehnung der Großraumbüros zieht sich durch alle Altersschichten."

Was noch auffällt: Auch die Mehrheit der Führungskräfte hält offenbar wenig von Großraumbüros. Nur jeder Fünfte kann sich vorstellen, in einer "offenen Bürowelt" zu arbeiten. Mehr als 80 Prozent der Chefs sprechen sich für Einzelbüros aus. Bei den Planern des LDZ werden diese Ergebnisse wenig Freude auslösen, sehen ihre Pläne doch mindestens 50 Prozent offene Flächen vor. Auch in anderen Fragen gibt es Diskussionsbedarf: So sind laut Personalvertretung nur 50 Parkplätze für Mitarbeiter vorgesehen. In der Umfrage gaben aber mehr als 400 Bedienstete an, sie wollten mit dem Auto zur Arbeit kommen.

Die Personalvertretung fordert jetzt "Verhandlungen auf Augenhöhe, um auf Basis der Mitarbeiterbefragung etwas für die Kollegen/-innen zu verbessern", sagt Gollackner. Er hoffe, dass der Dienstgeber den "hoch professionellen Standard" der von der Trigon Entwicklungsberatung durchgeführten Umfrage anerkenne. Sailer betont, man brauche genügend separate Büros und eine Arbeitsumgebung, in der Ruhe ebenso gewährleistet sei wie der Datenschutz.

Die Personalvertretung hatte die Umfrage auf eigene Faust gestartet, nachdem Bemühungen um eine gemeinsame Umfrage mit der Landesstatistik gescheitert waren. Landesamtsdirektor Sebastian Huber sagte dazu am Freitag, er kenne die konkrete Fragestellung und die Ergebnisse der Befragung noch nicht. "Ich gehe davon aus, dass es eine seriöse Umfrage war. Wir werden uns das genau anschauen und die Schlüsse daraus ziehen."