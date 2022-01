Die Zählung der Fischotter 2020/21 ergab, dass im Land Salzburg 261 Tiere leben. Sie haben sich das Land fast flächendeckend zurückerobert und sind in einem guten Erhaltungszustand. Das ermöglicht eine Entnahme bzw. Bejagung der geschützten Tiere, was vor allem die Fischer fordern. Sie klagen über enorme Schäden am zum Teil ebenfalls geschützten Fischbestand durch den Otter.

Im Dezember präsentierte der Landesfischereiverband den Landtagsklubs Ergebnisse von Zählungen des Fischbestands und Vorschläge für ein Otter-Management nach dem ...