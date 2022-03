Umstrittenes Ärztezentrum: St. Veiter Vizebürgermeister tritt zurück

Der St. Veiter Vizebürgermeister Karl Schwaiger (ÖVP) tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Er spricht von einer Schmutzkampagne gegen ihn und seine Familie. Er habe sich weder etwas unter den Nagel gerissen noch sei ihm etwas zugeschoben worden.

Das Land Salzburg hat im Vorjahr in St. Veit im Pongau eine Fläche von 7300 Quadratmetern für ein Baulandsicherungsmodell verkauft. Nach einem Vergabesystem kamen vor allem einheimische Familien zum Zug. Die größte Parzelle ging an die Gesundheit St. Veit GmbH. Hinter dieser stehen Vizebgm. Karl Schwaiger (ÖVP) und sein Sohn. Sie traten mit dem Plan an, ein Ärztezentrum zu errichten. Schon damals gab es vonseiten der SPÖ Kritik, die dem Grundstücksverkauf nicht zustimmte. Denn neben dem Ärztezentrum sollte auf einer ...