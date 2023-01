Alte Luftbilder zeigen BMX-Strecke in der Itzlinger Au

Die SPÖ sieht das als Beleg, dass Strecke bestehen bleiben darf. Auch Vbgm. Unterkofler will alles für den Erhalt der Strecke tun.

Es sind Luftaufnahmen aus dem Geoinformationssystem des Salzburger Magistrats, die für SPÖ-Gemeinderat Vincent Pultar die Wende in der Diskussion um eine BMX-Strecke in der Itzlinger Au in Liefering bringen könnten. Auf den Bildern aus dem Jahr 1998 ist zu sehen, dass es auch damals schon eine Art von Parcours in der Au gegeben haben muss. Für Pultar ist damit klar, dass die Strecke bestehen bleiben muss. "Wenn es sie schon vor der Unterschutzstellung der Au gegeben hat, ist auch die ...