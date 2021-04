Umwidmungen: Wie "grüne Wiesen" im Land Salzburg über Jahre und Jahrzehnte Gold wert wurden

Vor Jahrzehnten war es spottbilliges Grünland. Gewidmet als Bauland ist es heute oft Millionen wert. Mittlerweile setzt auch in der Politik ein Umdenken ein.

Liebe vergeht, Hektar besteht, lautet ein landläufiger Spruch. Die Preise für Grund und Boden sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Salzburg in die Höhe geschossen. Wer Grundbesitzer ist, kann sich glücklich schätzen - vor allem dann, wenn es bereits gewidmetes Bauland, oder noch besser, Zweitwohnsitzgebiet, ist.

Denn mit solch einer Widmung ist eine enorme Preissteigerung verbunden. Zwei Beispiele vom Pass Thurn im Oberpinzgau zeigen dies ganz deutlich. Die Fläche, auf der bis 2023 das Luxusressort Six ...