Unentschlossene: Gezielte Werbung soll Impfrate in Salzburg steigern

58 Prozent aller Salzburger sind derzeit entweder einmal geimpft oder zumindest für eine Impfung vorgemerkt. Beim großen Rest muss das Land noch Überzeugungsarbeit leisten. Das große Ziel liegt bei 80 Prozent an Geimpften - ist aber wohl unrealistisch.

Bis Montag haben 249.071 Salzburger eine erste Impfdosis in den Oberarm verabreicht bekommen. 98.818 sind voll immunisiert. Von den vorgemerkten Personen warteten am Montag 41.711 noch auf ihre Erstimpfung. Rechnet man alles zusammen - also die bereits Geimpften und die Wartenden -, dann sind das 68 Prozent der über 16-Jährigen. Nimmt man die Gesamtbevölkerung Salzburgs als Basis, dann sind es 58 Prozent.

Und auf diese Zahlen, die Höhe der Impfbereitschaft, kommt es letztlich an. Derzeit ist die Quote ...