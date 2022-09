Ungewisse Zukunft für die Volksschule Schwarzstraße

Vize-Bgm. Bernhard Auinger (SPÖ) tritt für einen Kindergarten ein und könne die Volksschule aus seinem Budget nicht mitfinanzieren.

Die Zukunft der letzten privaten Volksschule mit Öffentlichkeitsrecht in der Stadt Salzburg ist unklar. Wie berichtet, haben die Franziskanerinnen von Vöcklabruck die Immobilie an der Schwarzstraße an das Stift Admont verkauft. Das Aus für die Privatschule wurde für 2025 angekündigt. Bis zu diesem Zeitpunkt agieren die Franziskanerinnen als Träger. Das Stift als Immobilieneigentümer plant auf dem Areal Hunderte Wohnungen. Vizebgm. Barbara Unterkofler (ÖVP) machte den Erhalt der Schule zur Bedingung für den Wohnungsbau.

Stadt Salzburg, Land und Erzdiözese ...