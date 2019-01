Schiedskommission wies Eingabe der Gleichbehandlungskommission ab.

Am Montag tagte an der Uni Salzburg die Schiedskommission. Sie musste über jene Eingabe entscheiden, die von Mitgliedern des Arbeitskreises für Gleichbehandlung (AKG) eingebracht wurde. Denn einige AKG-Mitglieder meinen, wie berichtet, dass Ex-Ministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) zu Unrecht nicht auf dem Dreiervorschlag des Senats steht. Diesem gehören Rudolf Mosler, Brigitte Hütter und Hendrik Lehnert an.