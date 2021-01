Uni: Plan des Rektors wurde entschärft

Entwicklungsplan: Senat stimmt zu - übt aber auch Kritik.

Seit Monaten wird an der Uni über die Pläne von Rektor Hendrik Lehnert gestritten: Er hatte im Zuge des neuen Entwicklungsplans die Schaffung zweier neuer Fakultäten (Gesellschafts- sowie Digitale/Analytische Wissenschaften) und die Fusion etlicher Fachbereiche vorgeschlagen. Am Dienstag hat der Senat nach neunstündiger Debatte den Entwicklungsplan abgesegnet. Die Fusionen seien aber vom Tisch, so Senats-Chef Wolfgang Faber: "Als Alternative gibt es eine externe Evaluierung." Es gab aber auch Kritik: Der Entwicklungsplan sei unkonkret; zudem müsse das Angebot für Studierende mit ...