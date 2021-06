Uni-Professor wegen einer Chatnachricht suspendiert

An der Universität Salzburg gibt es Wirbel um einen mutmaßlichen Fall von sexueller Belästigung. Die Universitätsleitung hat in Absprache mit der betroffenen Studentin Konsequenzen gezogen.

Aufgrund des Vorwurfs einer möglichen sexuellen Belästigung gibt es für einen Professor an der Uni Salzburg Konsequenzen. Das bestätigt Rektor Hendrik Lehnert. Öffentlich geworden war der Fall durch einen Facebook-Eintrag einer Studienrichtungsvertretung. Lehnert: "Es gibt einen Vorfall, der sich in den vergangenen Wochen zugetragen hat. Er stellt im weitesten Sinn eine Form von sexueller Belästigung dar. Er ist aber nicht mit Handgreiflichkeiten verbunden. Es geht um anzügliche Mitteilungen in einem Chat." Die Uni als Arbeitgeber habe in Abstimmung mit der ...