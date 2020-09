Uni Salzburg macht in der Digitalisierung Tempo

Die Universitätsspitze sieht in der überraschenden Entscheidung, in Linz eine Technische Universität zu errichten, auch eine Chance, die Strukturreformen noch schneller voranzutreiben.

Hendrik Lehnert, Rektor der Universität Salzburg, und Nicola Hüsing, Vizerektorin für Forschung und Nachhaltigkeit, erklären im SN-Interview, warum sie zunächst sprachlos waren, als sie von den Plänen für eine TU in Linz mit Schwerpunkt Digitalisierung hörten. Was bedeutet das aber für die eigenen Strukturreformen und was wünschen sie sich jetzt von Landeshauptmann Wilfried Haslauer?

Nach der überraschenden Entscheidung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass es in Linz eine Technische Universität geben soll: Konterkariert das die Pläne der Universität Salzburg, eine Fakultät für digitale und analytische Wissenschaften zu gründen? Hendrik Lehnert: Wir waren wie sehr, sehr viele davon überrascht. Es sind maßgebliche Stellen, von der Universitätenkonferenz bis zu Rektoren und Landeshauptleuten, sehr überrascht worden. Wir waren im ersten Moment auch ein bisschen sprachlos.

Warum? Hendrik Lehnert: Zum einen konnte keiner wirklich etwas ahnen. Und zum anderen auch, weil wir in Österreich mitten in einer schwierigen Phase bei der Finanzierung der Universitäten stecken. Natürlich haben wir Sorge, dass dies die Finanzierung der anderen Universitäten beeinträchtigt. Das ist eine reale Sorge.

Ist zu befürchten, dass die TU Linz ein Stück vom Kuchen bekommen muss und damit für die anderen weniger bleibt? Das ist genau die Sorge. Außerdem haben wir schon drei sehr gute technische Universitäten in Österreich. Es besteht nicht wirklich ein Mangel an Studienplätzen in der Informatik.

Wir versuchen in Salzburg in allem aber auch eine Chance zu sehen. Wir haben ein klares Konzept für die PLUS (Paris-Lodron-Universität Salzburg, Anm.), an dem wir festhalten und das eng mit dem Land abgestimmt ist. Das Land unterstützt uns auch sehr in den Bemühungen, eine eigene Fakultät für digitale und analytische Wissenschaften aufzubauen. Es geht dabei um die neuen Themen, wie künstliche Intelligenz, aber auch Interaktion Mensch-Computer, um zwei wichtige Beispiele zu nennen. Das Thema ist heiß und wir werden jetzt noch mehr Tempo als vorher machen.

Könnte eine TU Linz die Versuche unterlaufen, Studenten und Wissenschafter aus diesen Bereichen verstärkt auch nach Salzburg zu holen? Wir leben in einem extrem kompetitiven System, das ist auch gar nicht so schlecht. Es ist ein Ansporn, uns mit noch besseren Konzepten aufzustellen. Mit der Digitalisierung versuchen wir das so zu lösen, indem wir sagen, das ist ein Querschnittsthema und die Digitalisierung bekommt eine eigene Fakultät, aber bewegt sich in alle anderen Fakultäten hinein.

In der "Wiss 2025", der Strategie Salzburgs zur Weiterentwicklung des Wissenschafts- und Forschungsstandorts, wird verstärkte Zusammenarbeit zwischen Uni, FH, PMU und anderen Forschungseinrichtungen eingefordert. Hat sich da schon einiges bewegt oder ist da, wie Kritiker meinen, noch viel Luft nach oben? Beides - die Zusammenarbeit mit der Salzburger Hochschulkonferenz funktioniert hervorragend. Zu nennen ist hier beispielsweise der gemeinsame Schwerpunkt "Wissenschaft & Kunst" von PLUS und Mozarteum. Zudem haben wir konkret sehr gute und enge Gespräche mit der PMU, wir wollen uns eng verschränken, um gemeinsam auftreten zu können.

Was ist mit den anderen Forschungseinrichtungen und Hochschulen wie FH, Salzburg Research etc.? Nicola Hüsing: Natürlich hat sich schon viel bewegt. Es gibt viele hochkarätige Projekte, gerade auch mit Salzburg Research, aber auch mit der Fachhochschule. Hier gibt es schon eine enge Verzahnung auch im Bereich der Studien, die weiterentwickelt werden sollen.

In der jetzigen Debatte entsteht der Eindruck, als wären wir ein Juniorpartner im Vergleich zu Linz. Wir müssen in vielen Bereichen den Vergleich nicht scheuen: Wir haben das einzige internationale Masterstudium Human-Computer Interaction in Österreich, wir waren die ersten im Bereich Data Science, es findet exzellente Forschung in allen Fachbereichen der digitalen und analytischen Fakultät statt und wir haben gute bis sehr gute Studierendenzahlen in diesem Bereich. Wir sind die Universität, die eine große Schnittmenge ihrer digitalen Ausbildung, aber auch Forschungsaktivitäten in die anderen Fächer hinein hat. Beispiel dafür ist das gerade erst letztes Jahr gestartete Bachelorstudium Digitalisierung, Innovation und Gesellschaft, aber auch unsere Aktivitäten im Bereich Digital Humanities und vieles mehr. Wir sind hier gut aufgestellt, könnten uns aber im Marketing noch verbessern.

Was wünschen Sie sich nun von der Landespolitik nach der Entscheidung für die TU Linz? Hendrik Lehnert: Weiter so im Schulterschluss, der unstrittig da ist, und weiter so mit der Unterstützung für das Konzept der PLUS und aktuell besonders für das digitale Konzept. Und damit meine ich nicht nur die ideelle Unterstützung.

Der Landeshauptmann sollte also die Gelegenheit nutzen, für den Forschungsstandort Salzburg jetzt Geld in Wien herauszuholen? Hendrik Lehnert: Dem kann man nur zustimmen.

Wenn der öffentliche Kuchen für die Unis kleiner wird: Muss man sich in der Forschung nicht ohnehin mehr über die Mittel finanzieren, die im Wettbewerb der besten Projekte vergeben werden? Hendrik Lehnert: Die Finanzierung durch die öffentliche Hand ist unsere Grundfinanzierung, die ist unverzichtbar. Unabhängig davon benötigen wir mehr denn je Drittmittel aus den Forschungsförderungsorganisationen, aus der EU, aber auch aus der Industrie. Da waren wir zuletzt schon sehr erfolgreich. Das wird immer wichtiger für das Bestehen einer Universität.

Um im Wettbewerb bestehen zu können, benötigt man auch Exzellenz: Wie kann man die auch im digitalen Bereich in Salzburg ohne TU gewährleisten? Nicola Hüsing: Wir haben ja bereits exzellente Forschungsprojekte. Wenn man nur heute auf unsere Homepage schaut, haben wir gerade in den Computerwissenschaften einen ERC Starting Grant für Grundlagenforschungen im Bereich Big Data Algorithmen gewonnen. Sebastian Forsters Projekt wird vom Europäischen Forschungsrat mit 1,5 Mill. Euro für fünf Jahre gefördert.

Digitalisierung ist nicht nur eine Querschnittsdisziplin in die Uni hinein. Wir haben auch sehr viele exzellente Forscherinnen und Forscher im digitalen und analytischen Bereich. In der Mathematik, in den Computerwissenschaften, in der Geoinformatik, die künftig ein gemeinschaftliches Dach haben. Die sind da, die wird es weiterhin geben und hoffentlich noch mehr davon.

Hendrik Lehnert: Vielleicht ergänzend dazu: Hinzu kommen die drei bestehenden Forschungsschwerpunkte, die international sichtbare Exzellenz aufweisen müssen: Das sind die Tumorforschung, der Bereich der Neurowissenschaften und die Politik der Europäischen Union. Über ein weiteres großes Thema denken wir gerade gemeinsam mit der PMU nach.

Zusammen mit den von Nicola Hüsing genannten Bereichen werden wir extrem gut aufgestellt sein.

Kritiker des Wissenschaftsstandorts Salzburg beklagen, dass es noch immer zu viel Kirchturmpolitik gibt. Nicola Hüsing: Es ist schon sehr viel passiert, die Verzahnung ist deutlich da. Man soll es dort machen, wo es Sinn macht und wo man sich ergänzen kann. Man muss aber auch sehen, dass jede Bildungseinrichtung ein eigenes Profil und einen eigenen Auftrag hat. Man muss und soll kooperieren, besonders an einem Standort wie Salzburg, der übersichtlich groß ist.

Kann eine TU in Linz auch eine Möglichkeit für neue Kooperationen sein, vor allem wenn man bis München denkt? Hendrik Lehnert: Die Exzellenzinitiative wird definitiv eine große Chance sein, solche Allianzen zu schmieden. Es wäre ein Riesenfehler, das nicht zu tun. Wir sind hier in einem Ballungsraum - Linz, München, Innsbruck sind in greifbarer Nähe. Für viele spannende Themen hat man an einem Ort oft nicht die kritische Masse an Wissenschaftern. Dazu braucht man andere Universitäten, auch Linz, wenn dort das Thema Digitalisierung kommt.

Salzburg hat schon jetzt große Probleme, genug Fachkräfte im Bereich Digitalisierung auszubilden. Verschärft sich das mit einer TU in Linz? Muss sich Salzburg da warm anziehen? Hendrik Lehnert: Auch die anderen müssen sich warm anziehen (lächelt, Anm.). Es ist ein gedeckelter Topf, in dem wir sind, zumal auch durch Corona die Anzahl der international Studierenden deutlich geringer wird. Wir kämpfen alle um die gleichen Ressourcen, klar, das ist ein Verteilungskampf.

Ich mache keine Prognose, ich kann nur sagen: Wir werden uns unglaublich anstrengen.