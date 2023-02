Uni und ÖH fordern Entlastung für berufstätige Studenten

3700 Studierende müssen an der Universität Salzburg Studiengebühren zahlen. Berufstätige warten weiterhin auf Entlastung.

Bis 2018 waren es finanziell gesehen freundlichere Zeiten für berufstätige Langzeitstudierende. Die verlangsamt Studienerfolge an den Unis verzeichneten und mehr als 5683 Euro pro Jahr verdienten (das 14-Fache der Geringfügigkeitsgrenze). Nach Ablauf der Mindeststudienzeit plus zwei Toleranzsemestern mussten diese, wie alle anderen Studenten, die reguläre Studiengebühr zwar entrichten (rund 360 Euro pro Semester), bekamen diese aber nach Vorlage eines Einkommensteuernachweises zurück. Anders an den Fachhochschulen, an denen grundsätzlich Studiengebühren von 363 Euro pro Semester zu entrichten sind.

Ausschlaggebend ...