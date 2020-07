Schmidinger hat per Rundmail betont, keine Schulden hinterlassen zu haben. Sein Nachfolger räumt nun erstmals ein Defizit von bis zu 10 Mill. Euro ein.

Zu den Finanzproblemen der Uni Salzburg hat sich nun auch Altrektor Heinrich Schmidinger (66) per Mail an Dutzende Funktionsträger eingeschaltet. Schmidinger (Rektor 2001-2019): "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mit der Aussage konfrontiert werde, dass ich in meiner ...