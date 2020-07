Der Rektor der Uni Salzburg, Hendrik Lehnert, wurde am Freitag gleich von mehreren Seiten mit Kritik konfrontiert.

Am Freitag hagelte es von drei Seiten Kritik an den Plänen von Hendrik Lehnert, dem Rektor der Uni Salzburg. Zum Ersten schrieben die Uni-Absolventen und PR-Profis Thomas Zezula (Academy Werbeagentur) und Peter Hörschinger (Agentur ikp) einen offenen Brief an das ...