"Unsensibel": St. Johanns Bürgermeister gibt Fehler bei Corona-Impfung zu

Günther Mitterer bedauert fragwürdige Impfungen und entschuldigt sich. Die Staatsanwaltschaft prüft Vorwürfe gegen Salzburger Sozialstadträtin Hagenauer.

"Ich bedaure ausdrücklich die Verärgerung, die wir durch diese Vorgehensweise ausgelöst haben." St. Johanns Bürgermeister Günther Mitterer (ÖVP) entschuldigte sich am Dienstagnachmittag in einer schriftlichen Stellungnahme für die Impfpraxis im städtischen Seniorenheim, wo am 8. und 29. Jänner nicht nur Mitterer selbst, sondern etliche weitere Personen eine Coronaimpfung erhalten hatten, denen keine Priorität dafür einzuräumen gewesen wäre. Wie berichtet war neben den Gattinen des Bürgermeisters und des Heimleiters auch Wolfgang Hettegger, der Vorstandsvorsitzende des Snow Space Salzburg, zum Zug gekommen.

