Unterkofler für die ÖVP? Preuner: "Denkbar ist viel"

Die SPÖ präsentiert morgen, Donnerstag, ihre Liste für die Gemeinderatswahl am 10. März 2019. Die Bürgerliste wird ihre Kandidaten für die ersten zehn Plätze am 29. September in der Stadtversammlung wählen.

Und die Stadt-ÖVP? Da laufen in den Stadtteilen die Nominierungen der Kandidaten - bis Ende Oktober. Harald Preuners Liste soll vor Weihnachten beschlossene Sache sein. Möglicherweise mit einer faustdicken Überraschung, wenn man dem heißesten Gerücht im Schloss Mirabell glauben darf.

Demnach könnte Neos-Baustadträtin Barbara Unterkofler auf der nächsten ÖVP-Liste stehen. Unterkofler wird seit einiger Zeit von den Schwarzen umworben und war schon bei den Verhandlungen für die schwarz-grün-pinke Landesregierung eine ÖVP-Wunsch-Personalie. Was bei den Neos intern bis heute Narben hinterlassen hat. Zudem stammt Unterkofler aus einem ÖVP-Haus: Mutter Maria Haidinger war einst ÖVP-Gesundheitslandesrätin, Gatte Peter Unterkofler ist Präsident der Industriellenvereinigung.

Bürgermeister Harald Preuner bleibt auf Anfrage überraschend vage: Er habe natürlich mit Unterkofler gesprochen, weil er mit jedem einen guten Kontakt pflege. "Denkbar ist viel." Konkrete Gespräche über einen Parteiwechsel Unterkoflers verneint Preuner aber. Grundsätzlich, so der Stadtchef, passe jeder gut auf die Liste, der die Vorstellungen der ÖVP teile. Barbara Unterkofler war für die SN nicht erreichbar, auch Neos-Landeschef Sepp Schellhorn wollte sich nicht äußern.



Quelle: SN