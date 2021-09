Unterricht daheim statt im Klassenzimmer: Eine Salzburger Familie erzählt

Eine dreifache Mutter schildert, warum sie ihre Tochter nun ein Jahr lang zu Hause unterrichten wird. Ihre Erfahrung gibt die Salzburgerin in ihrem Homeschooling-Blog weiter.

Wenn heute am ersten Schultag 73.600 Salzburger Kinder und Jugendliche um acht Uhr in ihren Klassen sitzen, kann Gymnasiastin Leah Osborne-Wegenkittl aus dem Musik-RG in Salzburg noch entspannen. Ihr Unterricht beginnt um 9 Uhr - zu Hause in ihrem Elternhaus in Parsch. Die 14-Jährige ist eine von 421 Schülern, deren Eltern sie von der Schule ab- und für den häuslichen Unterricht angemeldet haben. Zwei Drittel davon sind Volksschüler, als AHS-Schülerin ist Leah die Ausnahme.

"Wir haben das Formular ...