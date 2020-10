Unterrichten in Corona-Zeiten: Lehrervertreter kämpft bereits um Aussetzen der Zentralmatura

An einen regulären Unterricht ist derzeit nicht zu denken. Salzburgs oberster BMHS-Vertreter appelliert daher an das Ministerium, die Matura heuer nicht zentral abzuhalten.

Das Land hat in der Vorwoche mit der Verschärfung der Coronamaßnahmen auch die Schulen ab der 9. Schulstufe in vier Bezirken auf Distance Learning umgestellt. Eine weitere Einschränkung für den regulären Unterricht. "Ich sehe heuer eine massive Benachteiligung unserer Schüler bei der Zentralmatura", sagt Anton Haslauer, Lehrervertreter für die 36 berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) in Salzburg.

Er werde als Vorsitzender daher heuer um ein Aussetzen der Zentralmatura kämpfen. "Das ist mein dringender Appell an das Bildungsministerium. ...