Unterschriften für rasche Professoren-Nachfolge

Eine Studentenvertreterin hat mit ihren Kollegen eine Online-Petition gestartet, um eine nahtlose Nachbesetzung der Professur für französische und italienische Kulturwissenschaft zu erreichen.

Die Folgen der geplanten Uni-Umstrukturierung sorgen am Fachbereich Romanistik für Ärger: Erster Kritikpunkt ist, dass eine der vier Professuren, die 2021 durch die Emeritierung von Peter Kuon frei wird, erst in fünf Jahren nachbesetzt werden soll. Studentenvertreterin Theresa Marka: "Darunter wird die Qualität des Studiums leiden. Man kann nicht mehr in Mindestzeit studieren." Sie hat eine Onlinepetition für eine rasche Nachfolge gestartet, die 600 Unterstützer hat. Wenn es 3000 seien, werde sie dem Rektor übergeben. Fachbereichsleiter Matthias Heinz trägt den ...