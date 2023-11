Urteile im Ortstaxenprozess: WKStA bekämpft Freisprüche und Strafhöhe

Ein ehemaliger Pinzgauer Bürgermeister wurde in der Vorwoche wegen Amtsmissbrauchs nicht rechtskräftig verurteilt. Der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft reicht das nicht.

Nach dem Urteil am Landesgericht wird sich nun der OGH mit der Sache befassen müssen.

Zwölf Monate bedingte Haft wegen Amtsmissbrauchs, so lautete das Urteil am vergangenen Donnerstag am Landesgericht für einen ehemaligen Bürgermeister von Maria Alm. Die mit ihm angeklagten beiden Nachfolger im Amt sowie ein Ex-Gemeindebediensteter und ein Steuerberater wurden freigesprochen. Nun hat ...