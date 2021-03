Vater und Sohn planen ein Ärztezentrum in Sankt Veit

Das Land verkauft ein Grundstück. Zum Zug kommen sollen junge Häuslbauer. Auch ein Ärztezentrum ist geplant. Hinter diesem stehen Karl Schwaiger junior und senior.

Rund 7300 Quadratmeter umfasst die Liegenschaft Bucklmühle II nahe der Landesklinik in St. Veit. Besitzer ist das Land Salzburg. Umgewidmet in erweitertes Bauland wurde die Grünfläche bereits in den 1990er-Jahren. Schon damals habe man an einem Baulandsicherungsmodell gefeilt, sagt Bürgermeister Manfred Brugger (ÖVP). "Gedacht war es für Bauernkinder aus dem Ort, die auf der heimischen Landwirtschaft keine Möglichkeit haben, ein Haus zu bauen." Das Projekt wurde nicht realisiert, der Bedarf habe sich nie wirklich ergeben, sagt Brugger.

Über