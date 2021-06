Vereinshaus ist endlich beschlossen

Nach neun Jahren Diskussionen über ein Park- und Vereinshaus in Saalfelden hat sich die Gemeindevertretung festgelegt.

Die Saalfeldner Musikkapellen sollen endlich entsprechende Probenräume bekommen. Die Gemeindevertretung hat sich in ihrer Sitzung am Dienstagabend auf den Bau des Park- und Vereinshauses am sogenannten Großparkplatz im Zentrum festgelegt. Neben den Räumlichkeiten für die Vereine wird es Parkflächen und Wohnungen, die von einer Wohnbaugesellschaft errichtet werden, enthalten.

Die ÖVP wollte prüfen lassen, ob es sinnvoll sei, das gesamte Gebäude von einem Wohnbauträger errichten zu lassen und die Räume dann zu mieten. Sie hoffte, dass es dadurch schneller ...