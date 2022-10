Kein Fairnessabkommen vor der Landtagswahl in Salzburg

Die Salzburger müssen sich wohl auf einen eher deftigen Wahlkampf im kommenden Jahr gefasst machen. Denn zwischen den Parteien kommt keine Einigung über ein Fairnessabkommen zustande.

Es hat sich am Freitag bereits abgezeichnet, dass für die Landtagswahl 2023 erstmals seit Langem kein Fairnessabkommen zwischen den im Landtag vertretenen Parteien zustande kommt. Salzburg wählt am 23. April 2023 einen neuen Landtag. Die ÖVP hatte für Montag alle Parteienvertreter zu einem Gespräch in die Parteizentrale in die Merianstraße geladen. Die SPÖ hatte aber bereits am Freitagvormittag die Öffentlichkeit in einem Pressegespräch über ihre Bedingungen und Forderungen für das Zustandekommen eines Fairnessabkommens informiert, was sowohl ÖVP als auch Grüne ...