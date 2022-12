Verkauf von Lungauer Erbhof an die Mateschitz KG wackelt

Laut Bäuerin hat die Grundverkehrskommission den Deal abgelehnt. Eine offizielle Auskunft gab es vorerst nicht.

Um rund 4,6 Millionen Euro hätte der Tromörthof an die Dietrich Mateschitz KG verkauft werden sollen. Am Montag schob die kleine Grundverkehrskommission dem Deal offenbar einen Riegel vor. "Mich haben der Masseverwalter und der Immobilienzuständige meiner Hausbank informiert", sagte Bäuerin Roswitha Hönegger. Sie sei erleichtert und strebe jetzt eine Entschuldung durch einen Teilverkauf an.

Die Familie geriet durch das Ableben des Bauers und große Investitionen in finanzielle Schwierigkeiten. Die mit 1,2 Millionen Euro bezifferten Schulden abzubauen, aber am ...