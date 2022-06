Blockabfertigung gegen Stauchaos in Salzburg - Bayern droht mit EU-Verfahren

Der Haussegen zwischen Salzburg und Bayern hängt schief. Die Gründe dafür sind die Urlauber-Verkehrslawine und die von Salzburg in der Folge vorgeschlagenen Gegenmaßnahmen. In Bayern wird bereits die Keule "EU-Vertragsverletzungsverfahren" geschwungen.

Dem Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll wird am späten Donnerstagnachmittag in Berchtesgaden wohl ein etwas frostiger Empfang bereitet. Schnöll trifft sich dort mit Bürgermeistern aus der bayerischen Nachbarregion, der Landrat ist auch anwesend. Kernthema des Treffens ist der Verkehr.

Dieser war am vergangenen Wochenende in einer enormen Urlauberlawine über das Land Salzburg gekommen. Angekündigte Abfahrtssperren entlang der Tauernautobahn hatten zu Ausweichverkehr geführt, auch in bayerischen Gemeinden entlang der Autobahn (A8) war dieser zu spüren. Stauflüchtlinge mühten sich auch über ...