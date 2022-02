Verkehr in der Bergstraße in Salzburg wird neu geregelt

Der Poller soll Richtung Dreifaltigkeitsgasse wandern. Die Zufahrt könnte über die Richard-Mayr-Gasse samt Spielbrunnen erfolgen.

Die Bergstraße soll als letzte verbliebene Lücke im Bereich der rechten Altstadt eine neue Oberflächengestaltung erhalten. Fix ist, dass das bisherige Flickwerk aus Gehsteigen, sanierungsbedürftigem Kopfsteinpflaster und Asphalt einer einheitlichen Pflasterung auf einer Ebene, also ohne Gehsteigerhebung, weichen soll. Es wird dasselbe Pflaster sein, das auch in den Nachbargassen sowie der Linzer Gasse - und von dort aus auch ein Stück in die Bergstraße hinein - verlegt worden ist.

So weit sind sich alle einig, doch bei der ...