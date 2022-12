Welche Salzburger Gemeinden neue Autobahnanschlüsse wollen

In manchen Gemeinden ist der Verkehr ein ständiges Reizthema. In Golling und Kuchl wird seit Jahrzehnten über einen Vollanschluss in Kuchl gestritten. Doch kann dieser die Probleme lösen?

Stau ist nicht nur in der Stadt Salzburg allgegenwärtig. Jeder Versuch, den gordischen Verkehrsknoten zu zerschlagen, erzeugt neue Probleme. Der Bau neuer Straßen führe "stets zu mehr Verkehr", heißt es dazu aus dem Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler (Grüne). ÖVP-Verkehrslandesrat Stefan Schnöll argumentiert in eine ähnliche Richtung: "Es ist beim Verkehr mittlerweile egal, wo ich ein Gefäß öffne - es geht überall über." Der Individualverkehr müsse insgesamt weniger werden. Deshalb treibe er den Ausbau der Lokalbahn oder den S-Link voran. Bei ...