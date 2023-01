Wochenlanges Warten auf das Klimaticket

Der Jänner ist fast zu Ende, die Öffi- Jahreskarte haben viele Salzburger noch nicht bekommen. Die hohe Nachfrage ist nicht der einzige Grund.

"Sehr geehrter Kunde! Ihr Klimaticket ist noch in der Druckerei und wird in den nächsten Wochen verschickt." So antwortete der Salzburger Verkehrsverbund (SVV) auf eine Kundenanfrage Mitte vergangener Woche. Die Verlängerung beantragt und die fälligen 365 Euro bezahlt wurden im konkreten Fall an den Weihnachtsfeiertagen. Dass es die ab 1. Jänner gültige Jahreskarte noch nicht in den Briefkasten geschafft hat, ist kein Einzelfall und für so manchen Öffi-Nutzer unverständlich.

Der Verkehrsverbund versucht, mit einem verlängerten provisorischen Ticket Abhilfe ...