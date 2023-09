Verkehrsausgliederung im Salzburger Gemeinderat beschlossen

Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ ist die Ausgliederung der Verkehrssparte aus der Salzburg AG nun politisch beschlossene Sache. Eine Tochtergesellschaft wird nun von Stadt und Land Salzburg gegründet, der öffentliche Verkehr liegt nun erstmals seit 2000 in öffentlicher Hand.

Die Verkehrsausgliederung in Salzburg ist nun beschlossen.

Eine Gesellschaft - die Salzburger Linien Verkehrsbetriebe GmbH (kurz SLV) - wird künftig die alleinige Verantwortung über die Strategie und das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt Salzburg innehaben. Die Salzburg AG hat demnach keinen Einfluss mehr auf die Ausrichtung der Verkehrsbetriebe. Stadt und Land Salzburg haben aber auch die finanziellen Folgen der SLV wirtschaftlich zu tragen. Kritik gab es dazu im Vorfeld vor allem von Seiten der Bürgerliste. Klubobfrau Ingeborg Haller warnte vor den unvorhersehbaren Kosten für die Stadt Salzburg. "Und ein 10-Minuten-Takt ist noch immer nicht in Aussicht."

Auch die Neos stimmten dagegen. Gemeinderat Lukas Rößlhuber: "ÖVP, SPÖ und FPÖ winken durch, dass die Salzburg AG ihr Stiefkind die Verkehrssparte für einen Spottpreis abschieben kann. Das städtische Kontrollamt und auch der TÜV haben den Investitionsrückstau um einiges höher beziffert. Im Endeffekt wird nun der Steuerzahler draufzahlen, ohne Sicherheit, dass sich im öffentlichen Verkehr etwas verbessert."

Die SPÖ, die sich zwar für die Verkehrsausgliederung ausgesprochen, aber in der Vergangenheit die Kostenfrage immer wieder zur Diskussion gestellt hat, sieht den Stillstand im öffentlichen Verkehr nun endlich für beendet an. Ein Prüfbericht habe zudem bewirkt, die Gesellschaft nun mit deutlich mehr Geld ausgestattet werde als zuvor geplant, betont SPÖ-Verkehrssprecher Tarek Mete. Die Salzburg AG habe noch einmal nachgebessert und die entsprechende Gesellschaft mit neuem Eigenkapital - mit 42 Millionen Euro - ausgestattet. Auf die Skepsis anderer Fraktionen entgegnet Mete: "Es ist mehr als verwunderlich, dass einige, die beim Milliardenprojekt S-Link blind zustimmen, nun nicht in den Obus investieren wollen."