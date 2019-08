Verkehrslandesrat: Raser sollen härter bestraft werden

Das Land Salzburg startet eine Offensive für mehr Verkehrssicherheit.

Illegale Autorennen und der schwere Verkehrsunfall mit elf Verletzten am Wochenende auf der B311 Pinzgauer Straße bei Weißbach bei Lofer: Das Land Salzburg startet nach dem Kauf eines zusätzlichen Laser-Geräts für den Pinzgau eine Offensive für mehr Verkehrssicherheit, heißt es in einer Aussendung. Dabei setze man auf mehr Kontrollen der Polizei an gefährlichen Stellen und fordert eine Verschärfung der Strafen für Raser. "Jene, die zum Teil doppelt so schnell fahren wie erlaubt, müssen stärker bestraft werden", sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.

Zur Offensive gehören mehr Polizeikontrollen an gefährlichen Stellen, eine Erhöhung der Strafe für Laser-Blocker auf 2300 Euro, mehr Kontrolle und Strafen gegen Raser. "Vom Bund wollen wir, dass der geltende Rechtszustand endlich und schnell umgesetzt wird. Seit August 2018 ist geregelt, dass für die Höhe der Strafen bei Strafverfügungen, Anonymverfügungen und Organstrafverfügungen der Verkehrsminister zuständig ist. Wien blieb bisher aber jeglichen Maßnahmenkatalog schuldig", sagt Schnöll, und er betont: "Ziel ist eine möglichst einheitliche Strafpraxis. Den Maßnahmenkatalog dafür lässt der Bund bis jetzt vermissen."

Auch Ausländer strafen

Als Transit- und Urlaubsland sehe Salzburg aber noch weiteren Handlungsbedarf bei Rasern aus dem Ausland. "Einfach ausgedrückt, kann man in der Praxis durch einen EU-Rahmenbeschluss Strafen in der Höhe ab 70 Euro durch eine Vollstreckungsvereinbarung auch einfordern", sagt Schnöll. Viele Verkehrsdelikte fallen da aber nicht darunter, "es kann aber nicht sein, dass Temposünder mit ausländischem Kennzeichen so davonkommen." Er sieht das Innenministerium in der Pflicht, tätig zu werden und sich auch auf europäischer Ebene für Verbesserungen stark zu machen.

Quelle: SN