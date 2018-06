Verkehrslandesrat Stefan Schnöll im SN-Interview: "Ich mache keine Symbolpolitik"

Stefan Schnölls Karrieresprung in die Landesregierung kam überraschend. Hier spricht der Vertraute von Sebastian Kurz über seine ersten Ziele.

In Ihre Bestellung wurde viel hineininterpretiert. Sind Sie der Agent des Bundeskanzlers, der aufpasst, dass Schwarz-Grün-Pink keine Dummheiten macht? Stefan Schnöll: Absolut nicht. Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat mich am Donnerstag vor zwei Wochen eingeladen, ob ich nicht Lust hätte, in die Landesregierung zu kommen. Er und ich haben den Bundeskanzler angerufen, der hat sich sehr gefreut.