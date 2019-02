Verkehrsminister inspiziert Öffis in der Stadt Salzburg

Die Salzburg AG stellte einen eigenen Obus für den Betriebsbesuch bereit. Ab kommendem Jahr soll mit der "Nahverkehrsmilliarde" mehr Geld für Verkehrsprojekte in den Ballungsräumen zur Verfügung stehen.

FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer widmete am Dienstag einen Salzburg-Tag ganz den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt Salzburg. Der Minister war auf Betriebsbesuch bei der Salzburg AG. Dieser sei schon länger geplant gewesen, hieß es vom Unternehmen. Auch Hofer betonte, dass sein Besuch nicht dem aktuellen Gemeinderatswahlkampf geschuldet sei. "Das ist keine Wahlkampfgeschichte. Ich mache das in allen Ballungsräumen", sagt Hofer. Ein bisschen Wahlkampf war es dann aber doch, schließlich schloss sich FPÖ-Bürgermeisterkandidat Andreas Reindl sowie weitere FPÖ-Vertreter dem Besuch an und absolvierte mit Hofer die Öffi-Tour durch Salzburg.