Verkehrswende: Die Stadt muss wohl nachziehen

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll hat große Pläne verkündet. Die Stadt will ihn unterstützen. Aber was davon werden wir noch heuer merken?

Die Budgetverhandlungen im Land haben zu einer deutlichen Aufwertung des Öffi-Budgets (plus 21,6 Millionen Euro) geführt. Nun könnte dasselbe in der Stadt Salzburg passieren. Denn viele Punkte, mit denen Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) vorgeprescht ist, betreffen die Landeshauptstadt - wie etwa der Ausbau des City-Tickets um 365 Euro (mit dem man bald in acht Umlandgemeinden fahren darf); bessere Takte bei Regionalbussen Richtung Stadt oder die noch heuer erfolgende Gründung der Planungsfirma für die Stadtregionalbahn: Sie soll auch die Messebahn sowie eine Nutzung des Stiegl-Gleises mitprüfen.