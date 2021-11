Versorgungsnot in Salzburger Spitälern: "Wir müssen jetzt triagieren"

In Salzburgs Spitälern werden weitere Abteilungen in Covidstationen umgewandelt. Derzeit gibt es nur mehr das Notprogramm.

Verglichen mit dem restlichen Salzburg ist die Coronasituation im Pinzgau einigermaßen entspannt. Das merkt man auch in den dortigen Spitälern des Tauernklinikums. Der Andrang durch Pinzgauer Covidpatienten sei bewältigbar, sagt der Ärztliche Leiter Rudolph Pointner. Da die Krankenhäuser in Salzburg zur Bewältigung der Coronasituation aber im Verbund arbeiteten, sei man auch dort derzeit am Anschlag.

Die akuten, also dringlichsten Fälle könne man derzeit noch alle abwickeln, sagt Pointner. "Wir versuchen derzeit, durch Umschichtungen viele Leistungen aufrechtzuerhalten." Dennoch werde ...