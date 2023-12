Versteckte Werbung mit AK-Card vor der AK-Wahl in Salzburg?

Ein Schreiben der AK Salzburg sorgt für Diskussionen. Johann Grünwald (ÖAAB & FCG) stößt es sauer auf, dass AK-Präsident Peter Eder im Begleitschreiben so prominent zu Wort kommt - kurz vor der AK-Wahl. An Eder selbst prallt die Kritik ab.

Die Arbeiterkammer Salzburg verschickt alle fünf Jahre die AK-Servicecards an die 250.000 Mitglieder. Jetzt ist es wieder soweit. In dem Begleitschreiben erläutert AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender Peter Eder, was die Arbeiterkammer Salzburg für ein besseres und gerechteres Leben tue - von ...