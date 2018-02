Verteidiger zerpflücken Swap-Urteil und fordern Freisprüche

Die Anwälte von Othmar Raus, Heinz Schaden und Co. fordern vom OGH Freisprüche, zumindest aber einen neuen Prozess. Die Frist zum Ausführen der Rechtsmittel ist ab Donnerstag vorbei.

Zehn Wochen Frist hat Richterin Anna-Sophia Geisselhofer den Verteidigern nach der schriftlichen Ausfertigung des Swap-Urteils eingeräumt. Diese Frist läuft mit dem heutigen Tag ab.

Ende Juli 2017 waren Ex-Bürgermeister Heinz Schaden und sechs weitere Angeklagte im Swap-Prozess in erster Instanz schuldig gesprochen worden. Am Mittwoch haben etliche Verteidiger Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung eingebracht, darunter Rechtsanwalt Gerald Ruhri, der den ehemaligen LH-Stv. Othmar Raus vertritt.

50 Seiten umfasst die Rechtsmittelschrift. Das Urteil sei nicht ausreichend begründet, sondern eine Aneinanderreihung von Aktenstellen. So funktioniere Urteilsbegründung nicht, glaubt Ruhri. "Verwiesen wird etwa darauf, dass das Erstgericht ohne nähere Konkretisierung die Feststellung trifft, dass die Derivatverträge im Übernahmezeitpunkt einen negativen Barwert von gesamt zumindest drei Millionen Euro aufwiesen." Es sei daher eine unzulässige Art der Beweiswürdigung. Ruhri bezweifelt auch die Glaubwürdigkeit des Zeugen Erwin Roth, der in Guatemala bei der Olympiabewerbung Salzburgs ein Gespräch am Nachbartisch mitangehört haben will. "Herrn Roth als glaubwürdigen Zeugen zu bezeichnen ist aus meiner Sicht nicht vereinbar", sagt Ruhri. Die Ausführungen im Urteil würden nicht ausreichen, um seinem Mandanten das Delikt der Untreue vorzuwerfen.

"Urteil gespickt mit Dingen, die man bekämpfen kann"

Stefan Eder, Verteidiger des Magistratsdirektors, wird heute, Donnerstag, seine rund 70 Seiten dicke Rechtsmittelschrift einbringen. "Das Urteil ist von hinten bis vorn gespickt mit Dingen, die man bekämpfen kann. Es gibt so viel, wo man ansetzen kann - von Rechtsmängeln bis Verfahrensmängeln", sagt Eder.

Eder und Ruhri streben mit der Nichtigkeitsbeschwerde einen Freispruch vor dem Obersten Gerichtshof an. Zumindest aber, dass der OGH das Urteil aufhebe und die Causa am Landesgericht neu verhandelt werde. Eine Entscheidung des OGH dürfte nach Einschätzung der Verteidiger nicht vor Jahresende fallen. Denn nun ist nach dem Einbringen der Nichtigkeitsbeschwerden wieder die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mit einer Stellungnahme am Zug. Dann wird auch noch die Generalprokuratur eine Stellungnahme abgeben, bevor der Akt zum OGH wandert.

Sieben Schuldsprüche Ende Juli 2017

Das Urteil des Schöffensenates am Landesgericht Salzburg wegen Untreue gegen insgesamt sieben Angeklagte - Ex-Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ), dessen Parteikollege Othmar Raus sowie fünf (Ex-)Beamte - wurde am 28. Juli 2017 verkündet. Schaden erhielt eine Strafe von drei Jahren, davon ein Jahr unbedingt und trat mit 20. September von seinem Amt als Bürgermeister zurück. Othmar Raus und Ex-Finanzabteilungsleiter Eduard Paulus erhielten jeweils zwei Jahre Haft, davon sechs Monate unbedingt. Die anderen Angeklagten, darunter zwei Spitzenbeamte des Salzburger Magistrats, erhielten Haftstrafen zwischen drei Jahren, davon ein Jahr unbedingt, und der Mindeststrafe von einem Jahr bedingt. Einzig das Urteil gegen die damalige Budget-Referatsleiterin des Landes, Monika Rathgeber, die eine Zusatzstrafe von einem Jahr bedingt erhalten hatte, ist rechtskräftig. Rathgeber war auch die einzige, die im Prozess ein Tatsachengeständnis abgelegt hat.