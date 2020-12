Vertrag mit Bund: 880 Millionen Euro fließen in den Ausbau der Salzburger Lokalbahn

Die Rahmenvereinbarung für den Ausbau der Bestandsstrecke im Norden der Stadt Salzburg sowie die Verlängerung Richtung Süden wurde am Montag im Verkehrsministerium unterschrieben. Auch für die Pinzgauer Lokalbahn gibt es erstmals wieder seit mehr als zehn Jahren wieder Geld vom Bund.

Wenn inmitten einer Pandemie gleich vier Landes- und Kommunalpolitiker für einen Formalakt ins Verkehrsministerium reisen, muss der Anlass ein außergewöhnlicher sein. Für die Gastgeberin, Ministerin Leonore Gewessler (Grüne), ist der Vertrag zwischen Bund, Land und Stadt für Ausbau und Verlängerung der Lokalbahn, der am Montag unterzeichnet wurde, nicht weniger als ein "historisches Paket", für das der Bund 50 Prozent der Kosten übernehme.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), der mit seinem Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne), Verkehrslandesrat Stefan Schnöll und Salzburgs Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (beide ÖVP) ins Ministerium nach Wien gekommen war, kalmierte. "Das Wort historisch ist immer so ein bisschen abgenutzt. Aber es ist doch eine Einigung für ein Projekt, das viele Jahrzehnte Wirksamkeit haben wird." Er sehe die Möglichkeit für eine "wunderbare Vernetzung von Stadt und Land". Zu Spitzenzeiten könnte die Lokalbahn nach dem Ausbau auf dem Nordast im Siebeneinhalb-Minuten-Takt verkehren. "Das sind wirkliche Weichenstellungen", meinte Haslauer, "um eine Alternative zum Auto darstellen zu können."

Mehr als 600 Millionen Euro für die Verlängerung

Die Eckdaten: In den kommenden Jahren sollen mehr als 880 Millionen Euro in den Ausbau der Bahninfrastruktur fließen. Den Großteil mit mehr als 600 Millionen Euro verschlingt dabei die unterirdische Verlängerung der Lokalbahn zunächst bis zum Mirabellplatz, später bis in die Alpenstraße und oberirdisch weiter nach Hallein. Zwischen 2021 und 2025 soll die Bestandsstrecke der Lokalbahn im Norden der Stadt ausgebaut werden. Dafür sind etwa 270 Millionen Euro veranschlagt. Darin inkludiert sind die Modernisierung des Sicherungssystems, die Errichtung eines neuen Betriebswerks bei Bergheim bzw. Anthering, Neubauten der Bahnhöfe Bürmoos, Salzburg-Itzling und Bergheim sowie zweigleisige Ausbauten, um einen dichteren Takt auf der Strecke zu ermöglichen. Zudem beteiligt sich der Bund erstmals seit mehr als zehn Jahren wieder finanziell an Investitionen in die Pinzgauer Lokalbahn - insgesamt fließen bis 2025 acht Millionen Euro in die Strecke zwischen Zell am See und Krimml.

Schnöll: Bahn zum Messezentrum soll kommen

Die nun getroffene Vereinbarung deckt vorerst die Planung des Ausbaus bis zum Mirabellplatz bzw. der Schienenanbindung des Messezentrums ab. Ob Letztere kommt, ist noch offen. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) sieht in der Verbindung jedenfalls Potenzial, zumindest einen Teil des touristischen Individualverkehrs abzufangen. Er gehe von einer Umsetzung aus. "Die Messebahn ist bei mir ganz hoch in der Priorisierung."