Vertrag mit Bund: 882 Millionen Euro fließen in den Ausbau der Salzburger Lokalbahn

Die Rahmenvereinbarung für den Ausbau der Bestandsstrecke im Norden der Stadt Salzburg sowie die Verlängerung Richtung Süden wurde am Montag im Verkehrsministerium unterschrieben. Auch für die Pinzgauer Lokalbahn gibt es erstmals wieder seit 13 Jahren Geld vom Bund.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), sein für Umwelt zuständiger Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne), Verkehrslandesrat Stefan Schnöll und Salzburgs Verkehrsstadträtin Barbara Unterkofler (ÖVP) haben am Montag in Wien mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler einen "historischen Öffi-Ausbau in Salzburg" präsentiert. Die Politiker haben eine Rahmenvereinbarung für den Ausbau der Salzburger Lokalbahn abgeschlossen. Es seien konkrete Finanzierungsverträge für die Planung der Verlängerung bis zum Mirabellplatz (geplanter Baustart 2023) sowie für den Ausbau der Stammstrecke Richtung Norden zwischen 2021 und 2025 fixiert worden. Zudem beteilige sich der Bund erstmals seit 13 Jahren wieder finanziell an Investitionen in die Pinzgauer Lokalbahn - insgesamt fließen bis 2025 acht Millionen Euro in die Strecke zwischen Zell am See und Krimml.

Bund übernimmt 50 Prozent der Kosten

Die nun getroffene Vereinbarung, in deren Rahmen laut dem Büro des Verkehrslandesrats vom Bund in einem ersten Schritt 174 Millionen Euro zugesagt wurden, deckt unter anderem die Planung des Ausbaus bis zum Mirabellplatz bzw. der Schienenanbindung des Messezentrums ab. Beim Ausbau der Bestandsstrecke der Lokalbahn beteiligt sich der Bund mit jeweils 50 Prozent an der Modernisierung des Sicherungssystems, an der Errichtung eines neuen Betriebswerks bei Bergheim bzw. Anthering, an Neubauten der Bahnhöfe Bürmoos, Salzburg-Itzling und Bergheim sowie an den geplanten zweigleisigen Ausbauten, um einen dichteren Takt auf der Strecke zu ermöglichen. Insgesamt sollen aus heutiger Sicht in den kommenden Jahren 882 Millionen Euro in den Ausbau der Salzburger Lokalbahn fließen.

