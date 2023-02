Veruntreuung im Amt: Oberndorf muss 770.000 Buchungen untersuchen

Im Veruntreuungsfall in der Gemeinde Oberndorf gehen die Ermittlungen zäh voran. Die Opposition fordert indes mehr Transparenz und eine schnellere Aufklärung.

Wie im vergangenen Herbst bekannt wurde, hat ein Mitarbeiter aus dem Amt gestanden, zwischen 2014 und 2022 Abgaben eingehoben und veruntreut zu haben. Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ) teilte nun mit, dass ausschließlich die Stadtgemeinde Oberndorf Geschädigte in dem Fall sei. Das interne Kontrollsystem sowie Abläufe in der Buchhaltung seien überprüft worden und würden "dem Standard der Gemeinden in Österreich entsprechen." Derzeit werden etwa 770.000 Buchungszeilen überprüft. Die Schadenshöhe ist nach wie vor nicht bekannt. Spekuliert wird, dass es sich um ...