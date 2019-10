Das Urteil hat Konsequenzen in der Stadt und im Land. Die Prozesskosten will sich die Stadt von drei Beteiligten zurückholen. Am Donnerstag wird beratschlagt.

SN/Stefanie Schenker Die Strafe für Ex-LH-Stv. Othmar Raus (im Bild links mit dem ebenfalls verurteilten ehemaligen Landesfinanzabteilungsleiter Eduard Paulus) wurde sogar erhöht. Auch Raus verliert seine Politikerpension.