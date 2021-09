VfGH berät zu Heinz Schadens Pensionskürzung

Der ehemalige Salzburger Bürgermeister hatte Beschwerde gegen die Kürzung seiner Polit-Pension erhoben. Von der Entscheidung der Höchstrichter hängt einiges ab, nicht nur für Heinz Schaden, auch für die Stadt Salzburg, die von Schaden 250.000 Euro aus dem Swap-Verfahren zurückfordert.

Ex-Bürgermeister Heinz Schaden hat sich kürzlich mit der Stadt Salzburg auf einen bedingten Vergleich vor dem Landesgericht Salzburg geeinigt. Schaden wird 250.000 Euro an Anwalts- und Verfahrenskosten an die Stadt zurückzahlen. Es sind Kosten, die im Zuge des Swap-Verfahrens entstanden sind. Der ehemalige Stadtchef war 2017 in erster Instanz sowie 2019 rechtskräftig wegen Untreue verurteilt worden.

Die Rückzahlung von 250.000 Euro (zuvor waren 200.000 Euro geboten) erfolgt aber nur dann, wenn Schaden seine volle Polit-Pension erhält. Und darum ...